Sindikat bo za STA prispeval 1.000 evrov

Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) solidarno z zaposlenimi na Slovenski tiskovni agenciji (STA)

Zaradi neplačevanja s strani Janševe vlade je ogrožen obstanek STA

© Gašper Lešnik

Članice in člani Izvršilnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so na dopisni seji soglasno odločili, da se sindikat pridruži akciji Društva slovenskih novinarjev #zaobSTAnek, v okviru katere poteka zbiranje sredstev za zaposlene pri Slovenski tiskovni agenciji (STA). SVIZ bo za ohranitev obstoja STA in v pomoč približno devetdesetim tam zaposlenim namenil tisoč evrov.

Na številko 1919 lahko s sporočilom STA5 (donacija 5 evrov) ali STA1 (donacija 1 evro) tudi vi podprete STA.

SVIZ želi z omenjenim zneskom v višini 1.000 evrov jasno sporočiti, da podpira prizadevanja zaposlenih na STA, njihovih novinarskih kolegic in kolegov ter širše javnosti za ohranitev avtonomije STA kot javnega servisa, ki poroča v skladu s profesionalnimi kriteriji in novinarsko etiko, in da je pravica do celovitega, točnega in nepristranskega zagotavljanja informacij o dogodkih v Sloveniji in po svetu za družbo nespregledljivo pomembna. Hkrati sindikat z donacijo izraža tudi popolno podporo in solidarnost z novinarkami in novinarji ter drugimi zaposlenimi na STA, ki jim morajo biti za strokovno in kakovostno storitev, ki jo opravljajo, zagotovljeni ustrezni delovni pogoji in plačilo.