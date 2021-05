»Janša sam sebi žaga vejo oblasti, na kateri čepi«

IZJAVA DNEVA

"Najboljše pri Janševi zlorabi politične moči pa je to, da paralelno s svojo politiko in logiko maščevanja vsem in vsakomur, ki se mu zoperstavi ali mu pade na pamet, aktivira tudi slovensko domačijsko logiko. Gre za aktivacijo neformalnih družbenih omrežij. Omrežij tistih, ki se z Janševo politiko in logiko ne strinjajo. Bolj ko Janša realizira svojo politiko in logiko maščevanja, bolj se aktivirajo tudi neformalna omrežja upora proti njemu."

"Vsaka naslednja poteza, s katero Janša poskuša ukiniti ljudstvo, ljudstvo samo še bolj okrepi. Kar je super. Super novica letošnjega dneva OF. Tudi Janševo mrcvarjenje STA je v bistvu super novica. Janša sam sebi žaga vejo oblasti, na kateri čepi. In prej ali slej bo padel. Padel bo. Tako. Ali drugače."

(Antropologinja dr. Vesna Vuk Godina o predsedniku vlade v kolumni v časniku Večer)