Janša grozi Pop TV

Kaj predsednik vlade sporoča največji komercialni televiziji pri nas?

Včerajšnji tvit predsednika vlade, namenjenega Pop TV

Predsednik vlade Janez Janša nadaljuje vojno z mediji. In to kljub številnim in vse glasnejšim opozorilom uglednih mednarodnih institucij, da je v Sloveniji ogrožena novinarska svoboda. Janša je včeraj na Twitterju označil Pop TV in napisal, da je za vogalom ter pripel video prežečega črnega panterja. Apetitov za prevzem Pop TV Janša ne skriva. Od smrti lastnika Pop TV, češkega milijarderja Petra Kellnerja, ki je konec marca umrl v helikopterski nesreči, so pritiski predsednika vlade na omenjeno televizijo (in zlasti na njene lastnike) vse močnejši.

Kellner je bil lastnik češke investicijske skupine PPF, ki je med drugim lastnica slovenske medijske družbe Pro Plus. Slednja upravlja s številnimi televizijskimi kanali, med katerimi sta tudi Pop TV in Kanal A, ter spletnimi portali, denimo najbolj obiskanim v državi 24ur.com.

Od smrti lastnika Pop TV, češkega milijarderja Petra Kellnerja, ki se je še lani decembra sestal z Janšo, so pritiski predsednika vlade na omenjeno televizijo (in zlasti na njene lastnike) vse močnejši.

Premoženje pokojnega Kellnerja je bilo po oceni revije Forbes lani vredno 293 milijard čeških kron (11,1 milijarde evrov).

Kellner se je v začetku decembra lani mudil na obisku v Sloveniji, na Brdu pri Kranju se je sestal s premierjem Janezom Janšo.

Kellner je bil poleg lastništva PPF družinsko povezan tudi z lastnikom češkega EP Holdingom, ki vstopa v strateško partnerstvo z družbo SŽ-Tovorni promet. Lastnik EP Holdinga je namreč poslovnež Daniel Kretinsky, ki je poročen s hčerjo Petra Kellnerja.

