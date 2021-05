VIDEO: Slovenija postaja bolna družba

Dežela pridnih z Erikom Valenčičem tokrat gosti Dragana Petrovca

Britanska strokovnjaka za javno zdravstvo Kate Pickett in Richard Wilkinson sta v knjigi Velika ideja (The Spirit Level) po dolgoletnem preučevanju razvitih držav prišla do ugotovitve, da je kakovost življenja znatno boljša ne v državah, ki so najbogatejše, temveč tam, kjer vlada pravičnejša razporeditev družbenega bogastva. Družbe, v katerih prevladuje ogromen razkorak med bogatimi elitami in vsemi drugimi, veljajo za bolne – bolne v smislu razširjenosti psiholoških bolezni, uporabe drog, kriminala in podobno. Z naraščanjem revščine se na eni strani zmanjšuje občutek solidarnosti med ljudmi, na drugi pa povečuje državna represija.

Je kakovost življenja znatno boljša v državah, kjer vlada pravičnejša razporeditev družbenega bogastva?

"Nobena skrivnost ni, da Slovenija postaja bolna družba. Najbolj očitni fašizmi Janševe vlade, od širjenja nestrpnosti do napadov na medije in kulturo, velikokrat delujejo kot dimna zavesa, ki zakriva dejstvo, da drsimo v socialni kolaps. Eden od pokazateljev tega je tudi vse bolj prisotna policijska represija," so zapisali v opisu pogovora pri Slovenskem mladinskem gledališču.

Raziskovalni novinar Erik Valenčič se je s profesorjem s Pravne fakultete in Dnevnikovim kolumnistom Draganom Petrovcem pogovarjal, kako smo se znašli na tej točki, kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti in kako kako se čim bolj učinkovito zoperstaviti avtokratskim težnjam, ki uničujejo našo družbo.

Več v videoposnetku.

545583437