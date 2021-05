Na Brdu ni več Tita

Imamo vlado, ki si postavlja spomenike, stare pa (začasno) skriva

Podstavek spomenika brez spomenika / Nekdanji Augustinčićev kip za staro zgodovino

Takoj po drugi svetovni vojni je ljudska oblast začela postavljati spomenike v čast in slavo partizanskih epopej in velike zmage nad sovražniki. Logično in upravičeno. A spomeniki in spominske plošče so se množili, rasli so kot gobe po dežju, nazadnje se je vedelo za vsako hišo, kjer je bila kurirska javka, za vsak vogal, kjer je počila puška. Oblast je slavila samo sebe.