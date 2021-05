Vse storijo narobe

Skorajda ni vladnega »epidemiološkega« ukrepa, ki pred sodiščem ne bi bil razveljavljen kot nezakonit

Prav kršitev zapovedi o obvezni uporabi mask na prostem je bila med najbolj striktno sankcioniranimi vladnimi ukrepi. Na fotografiji dostavljalec hrane, ki si je privoščil malico in prejel globo v višini 400 evrov.

Ni še mesec tega, kar se je iztekla najbolj sveža od vladnih zapovedi obvezne uporabe zaščitnih mask na prostem, katere kršitev se kaznuje z relativno in tudi absolutno eno najvišjih kazni, če jo primerjamo s kaznimi, ki veljajo v drugih evropskih državah – z najmanj 400 evri. Za to se je nazadnje odločila kar vlada sama, po lastni presoji, saj niti vladna svetovalna skupina strokovnjakov tega ni predlagala. Obvezno nošenje mask na prostem je vlada v zadnjem dobrem letu odredila večkrat in za daljša obdobja kljub opozorilom, da je takšna zapoved nezakonita, saj zanjo ni pravne podlage.