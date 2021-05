Financiranje kulta

Skrivanje letnih poročil, skrivnostni obvodi, izčrpavanje državnih podjetij in občin – kako se financira še vedno rastoča mreža Janševih propagandnih kanalov

Posnetek vrha spletne strani strankarske Demokracije, na katerem so povezave do množice lokalnih medijskih portalov, ki sodijo pod patronat stranke SDS.

Bilo je leta 2017, v letu pred državnozborskimi volitvami, ko se je skupina državljanov in državljank, prikladno razpršenih po vseh slovenskih regijah, sočasno in domnevno spontano odločila za vstop v posebej zahtevno in v Sloveniji vse manj perspektivno branžo: medije. V razmiku nekaj mesecev je po državi vzniknilo 17 novičarskih portalov, ki so si bili sorodni že na prvi pogled. Njihove spletne strani so bile vse postavljene po isti predlogi programske opreme WordPress, vse so bile brez kolofona in navedbe izdajatelja. Predvsem pa so vsi portali striktno izvajali isto uredniško politiko agresivne propagande v prid stranke SDS in njenega predsednika Janeza Janše. Kar je povsem logično, saj je večji del urednikov in urednic teh portalov neposredno povezan z Janševo stranko, v glavnem gre za vidne člane lokalnih odborov SDS.