Javni denar za medije SDS

Za STA ni denarja, za »naše« ga zlepa ne zmanjka

Štiriindvajset portalov, ki so si po regijskih in demografskih merilih razdelili širjenje stališč SDS, seveda še zdaleč ne pomeni celotne medijske mreže Janševe stranke. Vanjo je treba prišteti še težkokategornike sovražnega govora, diskreditacij in propagande, ki opravljajo svoje naloge na nacionalni ravni: Novo 24, Škandal 24, Siol, Planet TV, Politikis, Požareport, Demokracijo, Časnik in »novi slovenski fašistični medij«, kot je NTA, Nacionalno tiskovno agencijo, imenoval kar njen urednik Aleš Ernecl. V nasprotju z v letih 2017 in 2018 vzpostavljenimi preprostimi portalčki iz WordPressa – izjema je V fokusu – gre v glavnem za multimedijske platforme, ki delujejo na spletnih straneh, družbenih omrežjih in tudi na YouTubu, Nova 24 in Planet TV sta seveda predvsem televiziji, glasilo stranke SDS Demokracija pa tiskana publikacija. Ti kanali so neprimerno dražji od lokalnih portalov, kot je že leta 2018 v Mladini razkril Borut Mekina, pa jih izdatno financirajo madžarski prijatelji Janeza Janše.