Vodja Ukoma razdelil desettisoče evrov

Spletni portal Necenzurirano je ta teden razkril, da direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija proračunski denar preusmerja k izbrancem in to skriva pred javnostjo

Uroš Urbanija

© Miha Fras

Konec februarja so se s portala Necenzurirano na Ukom obrnili z zahtevo, naj jim razkrijejo vse pogodbene partnerje v zadnjem letu dni. Toda podatkov niso prejeli. V Ukomu, ki se financira izključno iz državnega proračuna, jih namreč zaradi »varstva osebnih podatkov« niso želeli razkriti. Poslali so jim ga šele na zahtevo informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik. Ugotovila je, da Ukom s skrivanjem podatkov krši zakon, zato je ugodila pritožbi portala Necenzurirano. Podatki so pokazali, da so kampanjo za cepljenje zaupali »strokovnjaku za govorico telesa« Edvardu Kadiču, kolumnistu Nova24TV, ki na družbenih omrežjih napada opozicijo in druge kritike vlade. Za »izvedbo komunikacijskih storitev v pripravi in izvedbi komunikacijske podpore projektu promocije cepljenja proti COVID-19« mu bo Ukom plačal 11.500 evrov.