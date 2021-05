VSTAJA

Slovenska tiskovna agencija je le simbol tlečega upora v državni in javni upravi zoper sistematično šikaniranje in nadlegovanje

Urednice in uredniki, novinarke in novinarji STA se borijo za vse nas.

© Borut Krajnc

V ponedeljek pred poslovno stavbo na Tivolski cesti v Ljubljani niso stali novinarji in uredniki. Drži le, da so lahko tako javno stali in se izpostavili s svojimi telesi ter imeni in priimki, ker so novinarji in uredniki. Temeljna dolžnost novinarjev je namreč, da profesionalno poročajo o razmerah v družbi in njenih podsistemih. In tako morajo spregovoriti tudi o razmerah v lastni Organizaciji, če se tam zgodi nekaj, o čemer bi poročali tudi sicer. Zato novinarji vedno znova med prvimi spregovorijo v vsaki družbi, ki ne upošteva ustavnih in pravnih smernic.