Kastrirani maček, simbol slovenstva, ki to ni, čeprav bi želel biti

Sramežljiva svastika

Značko karantanskega panterja so med drugo svetovno vojno nosili pripadniki Štajerske domovinske zveze

Po območju Noriškega kraljestva je nekoč lomastil črni panter. Ko ni lomastil, je rad posedal na Gosposvetskem polju ali pa se namakal v reki Dravi – vse dokler se ni, prosto po Grimsu, Zemlja tako ohladila, da je izumrl. To veličastno žival so nato častili Karantanci, danes pa ji hvalnice izrekajo predvsem kleni Slovenci, ki se zavedajo svoje zgodovine – tiste prave, se razume. In da se je bodo zavedali tudi vsi drugi, je dal vladni urad za komuniciranje (Ukom) ob predsedovanju Slovenije Svetu EU izdelati manšetne gumbe.

Vladni urad je poslal povpraševanje za 50 kompletov srebrnih manšetnih gumbov, ki bi bili ob predsedovanju namenjeni gostom na najvišji protokolarni stopnji – predsednikom držav in vlad. »Od izdelka pričakujemo, da nas bo v Evropi predstavljal v najlepši luči,« je zapisal urad. Po željah vlade naj bi ga krasil črni panter – »grb Karantanije«. Izdelek mora biti »visoke kvalitete in estetsko dovršen«, v ceno pa naj bo všteta tudi kakovostna in lepa embalaža. »Notranjost naj bo iz žameta.« Ponudnik se je pri tem moral zavezati, da ne bo razkril logotipa predsedovanja in bo izdelku zagotovil ekskluzivnost, da med predsedovanjem ne bo mogel biti naprodaj tudi navadnim državljanom – »prodaja bo možna po predsedovanju Svetu EU«. Zakaj so se odločili ravno za ta simbol, pri Ukomu niso pojasnili.

Teorijo o panterju je leta 1981 razvil pokojni ekonomist in ljubiteljski zgodovinar Jožko Šavli, ki je trdil, da podoba izhaja iz rimske province Norik. To je nato povezal z rimskim kamnom nad vhodom v stolnico iz 2. stoletja pri Gospe Sveti na Koroškem, trditve pa sklenil s prenosom panterja v srednji vek, kjer se podoben simbol pojavi na pečatu mejnega grofa dežele Štajerske. A njegov panter ne bruha ognja iz vseh odprtin, predvsem pa je – kastriran. Manjka mu goreči falus, ki ga ima panter v starejših različicah.

Če se že poglabljamo v zgodovino panterjeve podobe, moramo sicer omeniti, da je med drugo svetovno vojno nastopal na znački Štajerske domovinske zveze – nacistične organizacije, ki je med vojno ponemčevala in pobijala Slovence v tej pokrajini. Štajerski grb je poleg napisa organizacije krasil tudi kljukasti križ.

Janez Janša si je značko karantanskega panterja pripel že med predsedovanjem Svetu EU leta 2008

Po mnenju zgodovinarja Petra Štiha je nujno poudariti, da je »karantanski panter« izmišljotina iz osemdesetih let in da zgodovinsko ni izpričan. V tistem obdobju heraldičnih znakov še niso poznali, tako da ti nikakor niso mogli biti simboli vladarjev in dežel. Enako velja za vse vladarje in dežele iz nam bližnjega okolja – vzemimo za primer frankovske Karolinge ali Frankovsko kraljestvo, takratno Bavarsko ali Langobardsko kraljestvo. »Že iz tega primerjalnega konteksta je jasno, da takšnega znaka tudi Karantanija ni mogla imeti, ker bi bilo to povsem anahrono s tedanjimi praksami in oblikami prezentacije.«

Tako imenovani karantanski panter, pove Štih, »ni in ne more biti simbol slovenske zgodovine«. Zgodovinar Jernej Kosi temu dodaja, da se je sedanja vlada »na mednarodnem prizorišču že nekajkrat osmešila in raba karantanskega panterja je v tem smislu zgolj vizualni izraz tragikomične zunanjepolitične strategije aktualne slovenske vlade«. Po njegovem je to le še en žalostni dokaz, da Slovenije ni mogoče jemati preveč resno. »Ob karantanskem panterju bi se kot diplomatsko darilo lepo prilegala Janševa epopeja Noriško kraljestvo.«

A legenda o kastriranem mačku živi naprej. »Karantanski panter v nekaterih nacionalističnih krogih velja za nacionalni simbol. Takšen pomen mu deloma pripisujejo tudi posamezne veje državne oblasti oziroma institucije države,« pove Kosi. Res je – simbol se rad pojavlja kot zaščitni znak Zmaga Jelinčiča Plemenitega, na kapo si ga je všil vardist Andrej Šiško, zastave z njim vihtijo mladi nacionalisti, poleg teh skrajnežev pa ga uporabljata tudi Policija in Slovenska vojska. Da bo to eden izmed simbolov predsedovanja Slovenije Svetu EU, se je Janez Janša odločil že ob enaki priložnosti leta 2008.

Za konec dodajmo vprašanje, ki ga je v tvitu postavil novinar Boris Vasev. »Saj razumemo, da je karantanski panter ena taka sramežljiva svastika, ne?« Kolegu Vasevu je treba pritrditi.