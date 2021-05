Sramežljiva svastika

Kastrirani maček, simbol slovenstva, ki to ni, čeprav bi želel biti

Značko karantanskega panterja so med drugo svetovno vojno nosili pripadniki Štajerske domovinske zveze

Po območju Noriškega kraljestva je nekoč lomastil črni panter. Ko ni lomastil, je rad posedal na Gosposvetskem polju ali pa se namakal v reki Dravi – vse dokler se ni, prosto po Grimsu, Zemlja tako ohladila, da je izumrl. To veličastno žival so nato častili Karantanci, danes pa ji hvalnice izrekajo predvsem kleni Slovenci, ki se zavedajo svoje zgodovine – tiste prave, se razume. In da se je bodo zavedali tudi vsi drugi, je dal vladni urad za komuniciranje (Ukom) ob predsedovanju Slovenije Svetu EU izdelati manšetne gumbe.