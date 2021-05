Vrnite nam denar

Zasebne zdravstvene zavarovalnice lani s 150-milijonskim koronskim presežkom

Del politike se že leta (neuspešno) trudi odpraviti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To je bil tudi eden od razlogov za harakiri prejšnje vlade.

© Borut Krajnc

V času epidemije smo bili občani še posebej pazljivi. Če nas je bolel zob, smo raje potrpeli. Ekstremnih športov se večinoma nismo lotevali. Kronični bolniki so raje ostajali doma in operacije prestavljali v nedoločeno prihodnost. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je bilo lani za 23,6 odstotka manj zobozdravstvenih pregledov, 13,5 odstotka manj specialističnih obravnav in 13,3 odstotka manj operacij kot leto prej. A vendarle smo državljani še vedno plačevali položnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje z enakimi zneski kot prej.

Zaradi tega so se lani zasebne zdravstvene zavarovalnice utapljale v denarju. Pred epidemijo, leta 2019, so zasebne zdravstvene zavarovalnice, ki zagotavljajo dopolnilno zavarovanje, od nas pobrale 612 milijonov evrov in bolnišnicam plačale 514 milijonov evrov. Lani, v času pandemije, se je ta razlika občutno povečala. Kot kažejo podatki zavarovalniškega združenja, so zasebne zdravstvene zavarovalnice lani zbrale 655 milijonov evrov, v zdravstveni sistem pa so vplačale (le) 503 milijone evrov – na poti do zdravstvenega sistema je pri njih ostalo kar 152 milijonov.

Ker pri takšnem rekordnem presežku v času največje epidemije tudi najboljše menedžerje zapeče vest, so zavarovalnice obljubile, da bodo presežke vrnile v zdravstvo. Lani oktobra se je tako v petem zakonu PKP pojavila določba o posebnem razpisu za skrajševanje čakalnih dob, ki bi ga financirale zasebne zavarovalnice. A bodimo pozorni na zneske: zavarovalnice so tedaj obljubile, da bodo prek razpisa zdravstvu leta 2020 in 2021 vrnile skupaj (borih) 32 milijonov evrov. Razpisa lani ni bilo in ga še vedno ni na vidiku. Z ministrstva za zdravje zdaj sporočajo, da bo objavljen do konca tega meseca in da naj bi zasebne zdravstvene zavarovalnice vanj prispevale 60 milijonov evrov.

Je 60 milijonov evrov dovolj velik znesek? Če se bodo zasebne zdravstvene zavarovalnice odpovedale 60 milijonom, bodo po podatkih agencije za zavarovalni nadzor še vedno obdržale 16 milijonov evrov dobička iz dopolnilnega zavarovanja (leto prej je bilo tega dobička 10 milijonov). In seveda bodo ohranile potratno visoke obratovalne stroške. Teh je bilo v koronskem letu za 46,8 milijona. V tem znesku recimo najdemo tudi 13 milijonov evrov, ki so jih zavarovalnice domnevno potrošile za najrazličnejše reklamne kampanje in za pridobivanje novih zavarovancev. Da bo jasno: to je denar, ki smo ga plačali za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in bi moral potovati naprej do bolnišnic.

Pa ne pozabimo. Epidemija še traja. Po podatkih ZZZS je bilo januarja in februarja v bolnišnicah za več kot 20 odstotkov manj obravnav kot v istem obdobju lani.