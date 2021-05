Nalog za izpraznitev prostorov na Metelkovi 6 razveljavljen

Začetek sodne bitke

Na Metelkovi 6 je tudi znamenita stripovska knjižnica v prostorih Strip Cora

Ministrstvo za kulturo je z grožnjami, da se bodo morale nevladne organizacije izseliti iz stavbe na Metelkovi 6, kjer bivajo že skoraj 30 let, mislilo resno. Spomnimo se: gre za ljudi, kolektive in nevladne organizacije svetovnega ugleda, ki segajo tudi po najvišjih mednarodnih strokovnih nagradah. Med njimi so denimo Center za slovensko književnost, Mirovni inštitut, Zavod Maska, Škuc, Plesni teater Ljubljana, Mesto žensk, Kino Otok in druge.