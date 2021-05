Twitter je blokiral številne lažne profile in sodelavca Nova24 TV

Odstranjevanje plevela

Lažni profil Alenke Jeraj

Govorice o kleti na Trstenjakovi, vpeti v mrežo tovarne sovraštva stranke SDS, v kateri – priden kot mravljica in skrit pod tančico anonimnosti – domoljubni podmladek piše komentarje v podporo velikemu vodji, že nekaj časa burijo duhove. Skrivnostna klet ni bila nikoli bolj verjetna kot ob aferi Kopriva, ko se je izkazalo, da za najmanj enim izmed anonimnih profilov na Twitterju stoji poslanka SDS Alenka Jeraj. Twitterjevi algoritmi zdaj ugotavljajo, da ima kopriva mlade.

Lani je Danes je nov dan (DJND) v sodelovanju s portalom Pod črto opravil raziskavo Twitterjeve brigade. S projektom je raziskoval sume koordiniranega neavtentičnega delovanja na omrežju Twitter – z drugimi besedami ustvarjanja lažne javnosti. »Izpostavljeni računi uporabljajo ukradene ali strojno generirane fotografije, s katerimi poskušajo ustvariti videz pristnosti, sodelujejo v napadih na posameznike in institucije skupaj z drugimi računi, povezanimi s SDS, in (po)objavljajo praktično samo vsebine, ki so SDS v strateškem političnem interesu,« so zapisali v DJND.

V širši akciji brisanja profilov je bilo aprila suspendiranih več kot sto profilov. Med njimi se jih je samo prejšnji teden znašlo 12 takih, za katere je že obstajal sum, da so povezani s stranko SDS. Med dezaktiviranimi uporabniki sta se za kratek čas znašla tudi sodelavca Nova24 Aleksander Rant in Luka Perš. Ker sta bila vključena v skupinsko čistko na Twitterju, obstaja verjetnost, »da je pri projektu SDS-ovega astroturfinga sodelovala Nova24«. Te očitke Perš in Rant zanikata. V bran kolegoma je stopil tudi Luka Svetina, zagovarjal ju je celo premier Janez Janša. Ta je v tvitu zapisal, da je bil to »doslej najbrutalnejši kombiniran napad na svobodo izražanja in svobodo medijev obenem v novejšem času« in da je bil »sprožen, kot vsi podobni, iz Slovenije«.

»Twitter račune odstranjuje na podlagi internih odločitev, katerih povod so lahko tudi prijave, pri čemer pri Twitterju eksplicitno trdijo, da število prijav ne vpliva na presojo,« na to odgovarjajo pri DJND. Kaj je bil dejanski razlog za odstranitev, bo jasno, ko bo Twitter izdal poročilo o izbrisu. Če poročila ne bo, lahko sklepamo, »da je račune Twitter obravnaval kot vse ostale nepomembne bevskače, za katere ne želi več plačevati elektrike in jim zagotavljati prostora na svojih strežnikih«.

Suspendiranje profilov, za katere obstaja sum, da so del astroturfinga, ni nič novega. Twitter je lani suspendiral kar 8558 profilov v Srbiji, ki so objavljali vsebine v podporo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Astroturfing pa velja za priljubljen način ohranjanja svetleče podobe in netenja sovraštva proti političnim nasprotnikom, ki ga uporablja tudi Vladimir Putin.