Fafangel: »S cepljenjem covid ne bo izginil, bo pa postal obvladljiv«

IZJAVA DNEVA

"Ko bomo dosegli tisti magični prag, ki ga vsi gledamo, kolektivno imunost, covid ne bo izginil. Še vedno bo med nami, primeri se bodo še vedno pojavljali. A razlika bo ta, da bo tveganje obvladljivo. Kot družba bomo sprejeli določeno raven tveganja, a to bo znosno in obvladljivo. Številke primerov se bodo še pojavljale, a ne bo tistih rasti, ne bo vrhov. Dosegli bomo to, da bomo zaščitili vse tiste, ki imajo tveganje za najhujši potek bolezni."

(Dr. Mario Fafangel, epidemiolog, o tem, da "epidemija ni računalnik" z gumbom za vklop in izklop. Ob tem je pozval vse, ki imajo glede cepljenja dvome, naj se z vprašanji obrnejo na strokovnjake: "Dajte vprašati tiste, ki se s tem ukvarjajo. Potem bo odločitev lažja.")