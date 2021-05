»Včasih ukrepi niso sprejeti, ker ljudje ne zaupajo tistim, ki te ukrepe sprejemajo«

"Brez zaupanja med političnimi institucijami, oblastnimi institucijami in državljani demokracija ne more delovati, ne more biti učinkovita. To je nekaj, česar se mora vsak, ki je na položaju, zavedati in za to poskrbeti, ker bo sicer na dolgi rok neuspešen. To zaupanje si je treba povrniti, še posebej v okviru ukrepov glede pandemije, ki zahteva zelo visoko stopnjo zaupanja, da bi bili dejansko učinkoviti. Ob pomanjkanju zaupanja se dogaja to, kar lahko vidimo marsikje. Včasih tako ukrepi, ki so sprejeti z argumenti, z razlogi, z dobrimi nameni, niso sprejeti, ker ljudje na splošno ne zaupajo tistim, ki te ukrepe sprejemajo."

(Matjaž Gruden, pravnik in diplomat pri Svetu Evrope, o tem, da nezaupanje javnosti do oblasti strmo narašča, ljudje dvomijo o ukrepih, zaradi političnega delovanja dvomijo celo o pandemiji; v intervjuju za oddajo Globus na TV Slovenija)