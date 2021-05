Ste ob prijavi na cepljenje ugotovili, da ste že mrtvi?

Nenavadne napake v sistemu nove aplikacije zVEM

Sporočilo, ki ga je prejel eden od kandidatov za cepljenje

© zVEM

Po neuradnih podatkih naj bi se v slabem dnevu s pomočjo portala zVEM na cepljenje prijavilo več kot 22.000 ljudi. Nova aplikacija, ki obljublja, da bo končno poenotila sistem prijav in naznanja začetek cepljenja tudi za širšo populacijo, pa ima nenavadno napako – nekatere namreč obvešča, da so pravzaprav že mrtvi in se zaradi tega na cepljenje ne morejo prijaviti.

»Za naročilo prehod v izbrani status ni mogoč, saj je oseba na naročilu mrtva.« To je obvestilo, ki ga je ob prijavi na cepljenje preko portala zVEM že prejelo nekaj ljudi – podatki o tem, koliko, še niso znani, a je eden izmed operaterjev portala samo v enem dnevu zabeležil vsaj tri take primere.

»Za naročilo prehod v izbrani status ni mogoč, saj je oseba na naročilu mrtva.«



(sporočilo, ki ga je ob prijavi na cepljenje prejelo več ljudi)

Na Nacionalnem inštitutu za zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da se pri pregledu vpisanih pacientov sistem portala poveže s centralnim registrom podatkov o pacientih (CRPP), ki vsebuje tudi podatke o statusu osebe – ali je ta torej živa ali mrtva. Ob tem se jim je žal »pri izmenjavi podatkov zgodila neljuba napaka«, zaradi česar so status nekaterih oseb prenesli narobe.

Na mestu je torej vprašanje, kaj storiti, če vam je portal javil, da ste mrtvi? Operater s portala priporoča, da najprej preverite, če ste pravilno vpisali vse svoje podatke. V primeru, da napake pri vpisovanju podatkov ne najdete, so bili vaši podatki najverjetneje napačno vnešeni ob izmenjavi podatkov. Zadeva naj bi bila s posodobitvijo odpravljena že danes popoldne, na pomoč pa se lahko obrnete tudi na podporno službo NIJZ, ki vas bo po potrebi v sistem vnesla tudi ročno.

Skoraj gotovo je eno – če ste na portalu že poskusili vpisati svoje podatke, čeprav neuspešno, najverjetneje res niste mrtvi. A naj vas vaša predčasna »smrt« ne odvrne od tega, da bi se prijavili na cepljenje, saj naj bi bila napaka kmalu odpravljena.