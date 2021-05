FOTOGALERIJA: Žica okoli parlamenta

Petkovi protivladni protesti

Okupirani parlament

© Gašper Lešnik

Kolesarke in kolesarji so na Trgu republike ta petek opozorili na pomen zmage nad fašizmom in nacizmom, ki se 9. maja praznuje po vsej Evropi. Ob tem so okoli zgradbe parlamenta simbolično napeljali žico, ki je bila med drugo svetovno vojno ovita okoli Ljubljane, mesta heroj.

Več v fotogaleriji Janeza Zalaznika in Gašperja Lešnika.