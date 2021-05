»Gre za izrecen cilj, da bi posnemali, kar Orban dela na Madžarskem«

IZJAVA DNEVA

"Ne gre za to, da bi na svoji poti nekdo krenil v napačno smer in se izgubil. Namerno je, gre za strategijo, izrecen cilj, da bi posnemali, kar Orban dela na Madžarskem. Parlament in EU nista nasprotnika Slovenije, saj tudi po definiciji ne moreta biti. Mi smo del Slovenije in Slovenija je del nas, skupaj smo. V tem smislu smo s slovenskimi ljudmi in skupaj se bomo borili proti avtoritarnosti, korupciji, spodkopavanju zakonov in demokracije. To počnemo povsod! Poglejte vendar, tovrstna vprašanja postavljam tudi v svoji državi, v Franciji, Nemčiji, na Danskem, Belgiji, povsod, v vseh državah! Ne gre torej za kakršnokoli osebno nastrojenost proti posamezni članici. Obenem pa mislim, da je dejstvo, da proti temu obstaja odpor, indikator, da svoje delo v skupini opravljamo dobro."

(Sophie in ‘t Veld, nizozemska evroposlanka in vodja skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, o stanju demokracije v Sloveniji; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)