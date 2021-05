»Janša kot nenadomestljiv reprezentant desnice sploh nima tekmecev«

IZJAVA DNEVA

"Od prvega trenutka, ko se je desnica v tem prostoru definirala kot politična sila pred tridesetimi leti, je imela le eno točko programa. Boj proti komunizmu. Boj proti mlinom na veter. Boj proti čisti praznini. Boj proti izmišljenemu sovražniku, ki ga vedno znova obujaš iz svojih blodenj in fantazij. Od takrat je že veljala ocena, da Janez Janša kot nosilec, simbol, žrtev, vodja, nenadomestljiv in unikaten reprezentant desnice sploh nima tekmecev. Nima politične konkurence. Nima sparing partnerjev. Ima le smrtne sovražnike. Sovražnike, ki jih producira po tekočem traku z enim poenotenim znakom: rdečo zvezdo in komunistično nalepko."

"Zadaj pa banalna želja: spremeniti zgodovino, iz medijev narediti agitpropovska glasila strankarske kompozicije in širiti razdor na vseh ravneh. Treba je skregati ljudi, institucije, organizacije in podsisteme. Potreben je totalen kaos, da lahko ustvariš red. Novi red. Drugo republiko."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da predsednik vlade nima politične konkurence, ampak le smrtne sovražnike; via Dnevnik)