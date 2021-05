»V zvezi z maskami v Sloveniji ne obstaja noben prekršek«

"Sodišče je ugotovilo in potrdilo to, kar vemo že od samega začetka – da v zvezi z maskami v Sloveniji ne obstaja noben prekršek in da podzakonski akti, odloki, ki so to skušali uvesti, vsebinsko ne temeljijo na zakonu o nalezljivih bolezni," je odločitev koprskega sodišča komentiral ustavni pravnik Andraž Teršek

Višje sodišče v Kopru je nedavno razveljavilo kazen za nenošenje maske

"Kar se odvija pred našimi očmi, je prisila – ta prisila morda ni neposredna, je pa vseobsegajoča, in to je nekaj, kar je z vidika ustavnopravne teorije neznosno," o cepljenju proti covidu-19 in spremljajočih ukrepih meni ustavni pravnik Andraž Teršek. Slednji je v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija včeraj poudaril, da je v Kopru zgolj ugotovilo in potrdilo to, kar vemo že od samega začetka – "da v zvezi z maskami v Sloveniji ne obstaja noben prekršek in da podzakonski akti, odloki, ki so to skušali uvesti, vsebinsko ne temeljijo na zakonu o nalezljivih bolezni".

Višje sodišče v Kopru je namreč nedavno razveljavilo kazen za nenošenje maske. Teršek je za TV Slovenija opozoril, da sodna veja oblasti ljudem v nobenem primeru ni dala namiga, da nošenje mask ni potrebno. "Nasprotno – tako v tej sodbi kot v nekaterih drugih sodbah okrajnih sodišč, ki so sledile temu zgledu, se sodišče vselej potrudi in v obrazložitev vrnite stavek ali dva, s katerim apelira na državljane, da naj se še naprej držijo ukrepov, ki jih predlaga oblast oziroma stroka, ki z oblastjo sodeluje," je pojasnil.

Svet Evrope je v resoluciji zapisal, da mora cepljenje ostati prostovoljno, a Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je aprila razsodilo, da država lahko določi obvezno cepljenje in da je to potrebno tudi v demokratičnih družbah. Cepljenje zoper covid-19 sicer nikjer v Evropi trenutno ni obvezno.

Teršek je v analizi, ki jo je delil tudi s širšo javnostjo, opozoril, da sodba ESČP morebiti pelje k obveznemu cepljenju proti covidu-19, kar bi se lahko zgodilo takrat, ko bodo nekatere države morda ugotovile, da ne bodo uspele precepiti zadostnega deleža prebivalstva.

"Ostajam zelo kritičen do te sodbe. Zame je veliko negativno presenečenje, zdi se mi šokantna in tudi v nasprotju s tistim, kar ustavniki poznamo kot ustavnopravno teorijo in filozofijo prava. Sodbo berem kot sodniški izdelek, ki ne temelji na znanstvenih dogajanjih, ampak znatno bolj na politični volji evropskih držav. Berem jo, kot bi bila pisana po nareku farmacevtskih gigantov, četudi verjetno ni bila pisana po tem nareku," je v oddaji Politično dejal Teršek. Po njegovi oceni je sodba toliko bolj nevarna, ker je prišla v času, ko so na trg začela prihajati cepiva proti covidu-19.

"Vse skupaj se zdi, kot en dobro pripravljen scenarij za široko odpiranje popolnoma prepustnih vrat za vsa cepiva, ki kakorkoli zadevajo bolezen covid-19. Kar se že odvija pred našimi očmi je prisila – ta prisila morda ni neposredna, je pa posredna, vseobsegajoča in to je nekaj, kar je z vidika ustavnopravne teorije neznosno," je bil jasen. Teršek je opozoril še, da se bomo v prihodnosti soočali z vedno večjim številom pogojevanj, kaj človek sme samo pod pogojem, da je covid-19 prebolel, da se je porti njemu cepil ali da je bil testiran. "To je prisila in ta prisila je hujša kot neposredna prisila," je za TV Slovenija sklenil ustavni pravnik.