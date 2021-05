Strmoglavljeno Pipistrelovo letalo razkrilo ameriški tajni program

Ameriška vojska je potrdila, da na Bližnjem vzhodu uporablja nov, skoraj neslišni tip brezpilotnega letala, potem ko je lani eno takih letal v Iraku strmoglavilo. Šlo je za Pipistrelov predelani model Sinus.

Ivo Boscarol, direktor Pipistrela

© Borut Krajnc

Podjetje Pipistrel specialnim enotam ameriške vojske že sedem let dobavlja letala za nadzor iz zraka. Delo za ameriško vojsko je ena največjih referenc, ki sproži povpraševanje tudi drugje po svetu, je za spletni portal RTV Slovenija povedal direktor in solastnik podjetja Ivo Boscarol. Dodal je, da so pri Pipistrelu za omenjeni tajni program vedeli, kot so tudi takoj lani izvedeli, da je v iraku strmoglavilo eno od njihov letal.

"Obveščeni smo bili o preiskavi, ki je ugotovila, da vzrok za strmoglavljenje našega letala ni bila tehnična napaka Pipistrela,” je dejal, ni pa želel komentirati, ali so vedeli prav za omenjeni program v Iraku. Členi pogodbe, ki govorijo o nerazkrivanju podatkov, so pri vojaških naročilih zelo strogi, zato ne morem komentirati," je dejal Boscarol.

Na vprašanje, kako poteka razvijanje tovrstnih tajnih programov najvišje ravni – ali ga Američani razvijajo z opremljevalcem (Pipistrelom), ali opremljevalec zgolj zagotovi letala in ne ve, zakaj točno se bodo uporabljala, pa Boscarol pravi, da je mogoče oboje. "Največkrat kupec pride do nas z zahtevami in mi letala razvijemo ali prilagodimo potrebam naročnika. To je naša največja prednost, da lahko naročniku ponudimo namenski produkt, za kar ga potrebuje," je še povedal za MMC RTVSLO.

Američani posebna brezpilotna letala uporabljajo v sklopu svojega poveljstva specialnih operacij (SOCOM) v programu brezpilotnih letalnikov dolge vzdržljivosti LEAP. Javnost je za obstoj programa izvedela šele ta teden, ko je potekel embargo na novico, da je 24. julija lani na mednarodnem letališču v Erbilu v Iraku strmoglavil eden teh brezpilotnih letalnikov, identificiran zgolj kot AVOO9.

Spletna stran The War Zone se je dokopala do močno redigiranega izvoda uradnega poročila o dogodku, navaja, da je šlo za brezpilotnik, razvit iz Pipistrelovega enomotornega ultralahkega letala Sinus, ki je sicer služilo kot osnova številnim naslednjim Pipistrelovim letalom. 3,4 milijona dolarjev vreden brezpilotni letalnik je ob pristajanju nenadoma strmoglavil z nosom navzdol in bil popolnoma uničen, poroča MMC RTVSLO.

Da je na "nerazkriti lokaciji v tujini" 24. julija 2020 prišlo do "incidenta z daljinsko pilotiranim plovilom", je sicer prvi poročal Air Force Magazine.

V uradnem poročilu o nesreči sicer ni podrobnega opisa LEAP-ovega letala, razen da gre za last ameriške vlade in da ga je v času dogodka upravljal pogodbeni izvajalec. Gre za uslužbeca korporacije Technology Service (TSC), ki mu Pipistrel dobavlja letala in s katerim je Pentagon aprila lani za namene LEAP-a še povišal vrednost pogodbe na 63 milijonov. Februarja letos so jo zvišali za še dodatnih 12 milijonov na 75 milijonov.

"SOCOM-ov program zračnih plovil ekstremne dolžine letenja temelji na Pipistrelovem letalu Sinus, ki ga je raziskovalni laboratorij ameriških zračnih sil predelal v brezpilotni zračni sistem."



"SOCOM-ov program zračnih plovil ekstremne dolžine letenja temelji na Pipistrelovem letalu Sinus, ki ga je raziskovalni laboratorij ameriških zračnih sil predelal v brezpilotni zračni sistem," je za The War Zone potrdil predstavnik SOCOM, poveljnik Tim Hawkins.

SOCOM ne razkriva, katere njihove enote omenjene brezpilotne letalnike uporabljajo ali koliko jih imajo v svojem inventarju. Posebne sile in CIA imajo že dolgoletno zgodovino sodelovanj, še posebej, ko gre za brezpilotna letala, so zapisali na MMC RTVSLO.