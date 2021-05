»Ljudje so vedno bolj ozaveščeni o zgrešenosti zahodne kapitalistične miselnosti«

"Ljudje so vedno bolj ozaveščeni o zgrešenosti zahodne kapitalistične miselnosti, da cele dneve garaš in moraš biti delodajalcu na razpolago ves čas. Mislim, da je že toliko kazalnikov, da ljudje vidijo, da to ni prava pot, da se postopoma vrača pomembnost tega, da imaš urejen urnik, čas za družino. Ne bi rekel, da smo se prepustili, je pa res, da se na tem področju bije trd boj, tukaj nas čaka še ogromno dela. Sindikati bi morali tukaj bolj ozaveščati, bolj pritiskati na prekarne oblike zaposlitve, da se ne tolerirajo."

(Matej Jemec, sekretar območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Gorenjske, o tem, de smo ljudje v času epidemije še intenzivnejšo fleksibilizacijo dela resnično sprejeli kot nekaj samoumevnega; via MMC RTV SLO)