Politika kot medijski performans

Poleg Boruta Pahorja, ki krasi tudi naslovnico knjige, je avtorica Deja Crnović pod drobnogled vzela še Danila Türka, Lojzeta Peterleta, Katarino Kresal, Alenko Bratušek in Ljudmilo Novak

Borut Pahor kot maneken leta 1991 krasi naslovnico knjige Politika kot medijski performans.

© Barbara Čeferin

V četrtek, 13. maja, bo na spletu ob 19.30 potekal pogovor ob predstavitvi knjige avtorice Deje Crnović z naslovom Politika kot medijski performans. Knjiga raziskuje načine, na katere osebe v slovenskem političnem polju uprizarjajo spol in razred, s tem pa tudi najbolj sprejemljivo različico slovenstva. V pogovoru, ki bo potekal v Atriju ZRC in si ga boste lahko v živo ogledali na YouTube kanalu ZRC, bosta ob avtorici sodelovala še dokumentarni fotograf in fotoreporter Mladine Borut Krajnc ter raziskovalec medijev in novinar Lenart Kučić.

"Pogovor se ne bo vrtel le okoli čivkov in bevskov na twiterju, brez katerih si sodobnega medijskega performansa politike ni več mogoče predstavljati, ampak predvsem okoli trendov uprizarjanje spola v kombinaciji z razredom, ki postajata pomemben del mediatizirane politike. Gostje bodo spregovorili še o vlogi fotografske podobe v posredovanju političnega sporočila in o zvezdniškem diskurzu v sodobni politiki. Predvsem pa se bodo posvetili preiskavi vplivanja sprememb medijske krajine na politično nastopanje," so ob dogodku zapisali organizatorji.

Politika kot medijski performans je delo, ki kot eno prvih na tem področju v poljudni govorici, a z ustreznim znanstvenim aparatom analizira dogajanja na slovenskem političnem prizorišču s poudarkom na reprezentaciji ženskosti in moškosti v politiki. Najbolj mikaven pa bo za marsikoga zagotovo del, kjer se avtorica posveti študijam primerov: poleg Boruta Pahorja, ki krasi tudi naslovnico, je pod drobnogled vzela še Danila Türka, Lojzeta Peterleta, Katarino Kresal, Alenko Bratušek in Ljudmilo Novak.

