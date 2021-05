S slaščicami proti revščini

Socialno podjetje je ustanovilo spletno slaščičarsko akademijo, na kateri znanje podajajo babice in dedki, ki si na ta način zagotovijo dodaten zaslužek. Socialni projekt, ki preprečuje revščino in osamljenost starejših, se sedaj širi po vsem svetu.

Kavarna Vollpension

© Mark-Glassner

Ker sta bili dunajski kavarni "Vollpension" zaradi ukreov za zajezitev epidemije zaprti, se je istoimensko socialno podjetje odločilo za ustanovitev spletne Slaščičarske akademije, kjer svoje slaščičarsko znanje podajajo babice in dedki, ki si na ta način zagotovijo dodaten zaslužek, udeleženci pa pridobijo dragocena znanja. Socialni projekt, ki preprečuje revščino in osamljenost starejših, se sedaj širi po vsem svetu.

Dunajski kavarni "Vollpension" (Polni penzion), ki so ju odprli leta 2015, temeljita na medgeneracijskem sodelovanju. Upokojenci pečejo slaščice, ki jih mladi natakarji skupaj s kavo ali čajem postrežejo gostom. Več kot polovica od skupno 80 zaposlenih je starih nad 60 let. Ne druži jih le veselje do peke slaščic, ampak tudi želja po druženju in dodatnem zaslužku. Ker sta osamljenost in revščina starejših v tem obdobju postali še večji problem, so se v socialnem podjetju Vollpension odločili projekt razširiti na splet.

Oktobra lani so ustanovili spletno platformo, imenovano Slaščičarska akademija, kjer upokojenci vodijo tečaje peke slaščic. Doslej so izvedli že 150 tečajev z več kot 500 udeleženci. Sedaj pa so se odločili, da k sodelovanju povabijo upokojence z vsega sveta, ki bi prek spleta kar iz svoje kuhinje vodili tečaje peke slaščic, in sicer v angleščini ali pa v svojem maternem jeziku. Prijave na akcijo "Bake Against Poverty" (S peko proti revščini) zbirajo do 30. junija. S spletnimi tečaji, ki se jih lahko udeleži po osem udeležencev, pa bodo začeli jeseni. Prijavijo se lahko starejši od 65 let, komisija pa bo na podlagi poslanih posnetkov izbrala najprimernejše kandidate in jim dostavila opremo za spletne tečaje.