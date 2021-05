»Oni uživajo v tem, da jih mi gledamo. Oni uživajo v naši nemoči.«

IZJAVA DNEVA

"Jezi te, da ti kradejo ljudje, ki morajo že vmes, med samo krajo, skočiti v televizijski studio in zatrjevati, da ne kradejo. Jezi te, da se pri tem ne znajo niti pošteno zlagati. Jezi te, da medtem ko svetovni mediji poročajo o tem, kaj so si Amazonovi davčni svetovalci zamislili pred desetimi leti, tebi kradejo v neposrednem televizijskem prenosu. Ker oni vejo, da mi vemo, da smo v kolumbijski džungli, in da je zato vseeno, ali mi gledamo, kako oni zlagajo neobdavčene bankovce v svoje avione, ali ne. Oni v bistvu uživajo v tem, da jih mi gledamo. Oni uživajo v naši nemoči. "

"In edino, kar nas pri tem tolaži, njih pa opravičuje, je zavedanje, da vse to ne more dolgo trajati; zavedanje, da je življenje v kolumbijski džungli kratkotrajno. Ker v džungli se na koncu vselej od nekod pojavijo še bolj mišičasti in še bolj topoumni fantje. V nasprotju z zapletenimi in umsko zahtevnimi igricami, ki se jih Amazon igra z Evropsko unijo in njenimi zakoni, se namreč primitivnih iger, ki se jih igra naša oblast, lahko igra čisto vsak norec."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o tem, da nam danes kradejo na precej manj prefinjen način kot nekoč; nekoč so se namreč kradljivci naši naivnosti posmehovali kvečjemu naskrivaj, medtem ko so se v javnosti uspešno pretvarjali, da jim je mar za našo blaginjo; via Dnevnikov Objektiv)