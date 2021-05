»Od sedanjega predsednika bi si želel le, da ne laže samemu sebi«

IZJAVA DNEVA

"Vprašanje, 'ali se pod to vlado ruši demokracija', je manj pomembno od vprašanja, 'kateri instrumenti so nam na voljo, da demokracijo okrepimo'. Naslednje leto bomo izbirali novega predsednika republike. Sam že vem, da bom dal prednost kandidatu, ki bo zmogel, česar Pahor, tako kot njegovi predhodniki, niso: se uveljaviti kot avtoritativen in verodostojen arbiter v politični igri. Od sedanjega predsednika pa bi si želel le, da ne laže samemu sebi."

(Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar in kolumnist, o pričakovanju, da naj predsednik republike opravlja vlogo arbitra in dejanja ocenjuje na podlagi vnaprej določenih ali vsaj razumnih in predvidljivih pravil igre; via Delo)