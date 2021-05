SMS-sporočilo ministrstva: »Vsi boste aretirani!«

Šlo naj bi za nepremišljenost sodelavca glede vsebine testnega sporočila. Omenjeno SMS-sporočilo naj bi prejelo okoli 200 ljudi.

Testno SMS-sporočilo

"Vsi boste aretirani!" se je glasilo SMS-sporočilo, ki so ga v torek prejeli nekateri uporabniki storitev državne e-uprave, poroča TV Slovenija. Eden izmed uporabnikov portala eVEM, prek katerega je izrazil interes za cepljenje, je televiziji sporočil, da je prejel precej nenavadno SMS-sporočilo iz sistema javne uprave. Čez nekaj manj kot 45 minut pa je na njegov mobilni telefon sicer že prispel SMS z opravičilom, da se je to zgodilo "zaradi neljubega pripetljaja pri testiranju masovnega pošiljanja sporočil z napačnim in neustreznim besedilom."

Testiranje množičnega pošiljanja SMS-sporočil ali morebitni vdor v računalniški sistem javne uprave? Na GPU so pojasnili, da je policija kmalu po dogodku "dobila obvestilo, iz katerega so izhajali določeni sumi kaznivega dejanja napada na informacijski sistem po 221. členu kazenskega zakonika." "Na podlagi zbranih obvestil je bilo ugotovljeno, da ni prišlo do kaznivega dejanja napada na informacijski sistem," so za TV Slovenija navedli na GPU.

Opravičilo po testnem SMS-sporočilu

Množično testiranje naj bi izvedlo zunanje ministrstvo oz. njihova služba, ki bo skrbela za predsedovanje Slovenije Evropskemu svetu. Na ministrstvu so za TV Slovenija povedali , da je bila to "človeška napaka pri testiranju, ki ga je izvajal zaposleni sodelavec za čas predsedovanja."

"Šlo je za nepremišljenost sodelavca glede vsebine testnega sporočila in za napako pri določitvi kroga prejemnikov obvestila," so dejali in dodali, da je omenjeno SMS-sporočilo prejelo okoli 200 ljudi.

Na vprašanje, zakaj so bili za testiranje očitno uporabljeni podatki uporabnikov e-uprave, pa so na ministrstvu, ki ga vodi Anže Logar iz vrst SDS, odgovarili, da so bili uporabljeni zgolj "kontaktni podatki oseb prijaviteljev".