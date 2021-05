Cena zapravljenega zaupanja

Najprej je primanjkovalo cepiva, sedaj primanjkuje ljudi, ki so se pripravljeni cepiti. Vera v odločevalce in njihove odločitve pa je že davno pošla.

Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni, cepi Janeza Poklukarja, ministra za zdravje.

Slovenija le počasi leze proti ustrezni precepljenosti prebivalstva proti koronavirusu, ki je temelj za vrnitev v normalo. V paniki je vlada dokončno sprostila naročanje na cepljenje in po načelu »kdor prej pride, se prej cepi« odprla dostop za vse, ki se želijo zaščititi. Toda vsi si tega ne želijo, kar se kaže v znatnem deležu prebivalstva, ki je do cepljenja zadržan ali ga celo zavrača. Takšen odnos je izraz tradicionalne slovenske zadržanosti do cepiv, pa tudi neustrezne komunikacije oblastnikov, ki so pri marsikom zbudili odpor do svojih ukrepov, tudi tistih dobrih.