Obglavljena država

Smo po dveh desetletjih političnega kadrovanja prišli do točke, ko najpomembnejše položaje zavzemajo ljudje brez kakršnihkoli znanj ali talenta?

Takoj ko je vlada prevzela nadzor nad bolnišnico, se je Janez Lavre vrnil na položaj (na fotografiji s predsednikom vlade)

© Twitter vlade RS

Kemijski inštitut je v Sloveniji utelešenje stroke, ena od elitnih znanstveno-raziskovalnih institucij. Organizacijo s skoraj štiristo zaposlenimi vodi biokemik Gregor Anderluh, ki je hkrati vodja koordinacije raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS). Kemijski inštitut je trenutno najpomembnejša slovenska raziskovalna institucija v boju proti epidemiji. Če bi vse ostalo v Evropi in na svetu odpovedalo, bi še vedno imeli Kemijski inštitut, kjer so tudi začeli razvoj lastnega cepiva proti covidu in lastnih testov. S takšnimi institucijami, to bi zdaj že morali vedeti, se ne gre šaliti. Včasih na njih stoji ali pade suverenost vse države.