Grešni kozli

Se bo še v tretje ponovila zgodba o tem, kako politika zlorablja stisko manjšine, ki želi enakopravnost?

Metka Zevnik in Aleš Primc pred stavbo ustavnega sodišča. Od ustavnih sodnikov zahtevata, da naj »ne podleže pritiskom homoseksualnih aktivistov«, na strani 24kul.si pa se zbirajo podpisi pod peticijo »Ustavno sodišče naj zaščiti pravico otroka do mame in očeta«.

Konec prejšnjega tedna je bila v Portu podpisana deklaracija o socialnih vprašanjih, politična zaveza, ki naj bi evropskim državam pomagala uresničiti cilje evropskega socialnega vrha. Dokument govori o inkluzivnosti, trajnostnem razvoju, novih delovnih mestih, boju proti revščini. V resnici se v Portu ni zgodilo nič prelomnega, bolj pomembno je tisto, česar v deklaraciji ni. Poljska in Madžarska sta med nastajanjem besedila vztrajali, da se v njem ne pojavi fraza o »enakosti spolov«. »Samo dejstvo, da moramo moške in ženske obravnavati enako, je za nas nekaj povsem enostavnega,« je o tem dejal madžarski premier Viktor Orbán. »Težavo imamo pri uporabi besede spol, saj jo mi kristjani obravnavamo kot ideološko motiviran izraz. Včasih je to nekaj med moškim in žensko. Vedno predlagamo, da se namesto enakost spolov uporablja enakost med moškim in žensko, vendar je to zavrnjeno.« Na koncu so v deklaraciji ostale zapisane le besede o boju zoper diskriminacijo. Besed o enakosti spolov v njej ni.