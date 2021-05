Vlada nad Mladino

Državljani pa zbirajo denar za STA

Shod za svobodo medijev in neodvisnost Slovenske tiskovne agencije, ponedeljek, 3. maja 2021

© Gašper Lešnik

V kakšnih časih živimo, je razvidno iz želje policije, da bi preiskovala Mladino. V Janševi vladi menijo, da je uredništvo javnosti izdalo tajne podatke, zato so zoper tednik sprožili uradni postopek. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad je Mladino pozvala, naj razkrije, kako smo pridobili vladne dokumente, ki se nanašajo na načrt za okrevanje in so bili opremljeni z oznako interno. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je torej ocenila, da je uredništvo z objavo javnosti izdalo zaupne podatke.

Članek, v katerem smo dokumente objavili v Mladini, je podpisan z imenom in priimkom avtorja, novinarja Boruta Mekine, v kolofonu pa je objavljen tudi podatek o odgovornem uredniku, Gregi Repovžu. Vprašanje policije je poskus zastraševanja.

Tudi v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so opozorili, da novela kazenskega zakonika iz leta 2015 dekriminalizira objavo, pridobivanje, posredovanje ali posedovanje tajnih podatkov za razkritje javnosti, če je to razkritje v javnem interesu. V DNS so zaradi postopka zoper Mladino zaskrbljeni, še posebej zato, ker je bila z dokumenta 14 dni po objavi umaknjena oznaka tajnosti; očitno je bila javnost do vpogleda v dokument upravičena. Ker v resnici ni nobenega tehtnega razloga za pregon medija, v društvu novinarjev pričakujejo, da se bo preiskovalni postopek ustavil. S slovenskim novinarskim društvom se strinja tudi mednarodna organizacija Novinarji brez meja (RSF – Reporters Without Borders), kjer so zapisali, da je primer proti Mladini brez podlage, oblasti pa pozvali, naj ustavijo pregon.

Da ima oblast v Sloveniji težave z razumevanjem svobode medijev, kaže tudi njen odnos do Slovenske tiskovne agencije (STA), ki že več kot 130 dni opravlja javno službo brez plačila. Vlada je zaustavila financiranje agencije, četudi jo k temu obvezuje zakon. A tokrat so se v obsežni akciji #zaobSTAnek izkazali državljanke in državljani, ki so v prvem tednu zbrali 189.000 evrov. Akcije ni konec, saj lahko na številko 1919 še vedno pošljete SMS s sporočilom STA5 in prispevate 5 evrov, ali STA1 za prispevek enega evra. Več informacij o tem, kako ohraniti obstoj profesionalne in avtonomne agencije, boste našli na spletni strani zaobstanek.si.