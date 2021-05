»Civilna družba se je zbudila, oblast pa ne«

IZJAVA DNEVA

"Vprašanje, kako se ljudje v družbi počutijo, je v prvi vrsti odvisno od oblasti. Ta lahko mednje vnaša sovraštvo, ali jih deli, kot to dela trenutna garnitura. Lahko deluje tudi integrativno. To je problem. Izkazalo se je, da se je civilna družba zbudila, oblast pa ne."

"Zmoti me, kako se država obnaša do svojih ljudi, kako je mogoče, da ob tako grozni bolezni, ob tako veliki stiski politična garnitura misli predvsem le na oblast in kako jo bo izkoristila."

(Dr. Spomenka Hribar, publicistka, filozofinja in sociologinja, o tem, da je počutje ljudi v družbi v prvi vrsti odvisno od oblasti; v intervjuju na Valu 202)