»To ni spopad med dvema vojskama – to je bolj odpor Palestincev proti izraelski vojski«

IZJAVA DNEVA

"Poglejte, ne morem se strinjati, da so žrtve na obeh straneh, ker med "stranema" obstaja velika in bistvena razlika: nesorazmerje moči. Gre torej za Palestince in izraelsko vojsko, ki je najbolj močna na Bližnjem vzhodu! Gaza pa je zelo mali košček zemlje med Izraelom in morjem, ki se v tem trenutku poskuša braniti, čeprav imajo tamkajšnji prebivalci zelo malo (doma narejenih) raket. S takim orožjem se le težko zoperstaviš izraelski vojski, ki ima letala in zmogljivo orožje! Prav tako je bilo doslej ubitih 50 ali 55 Palestincev - večina od navedenih je civilistov - obenem pa so umrli le trije ali štirje Izraelci, ki so povečini vojaki. Nemogoče je primerjati! Taka trditev je netočna! Kot novinar pa bi rad dodal še nekaj besed o zahodnih medijih: v zadnjem mesecu dni - ko so bili Palestinci evakuirani iz Jeruzalema - mediji niso temu pripisovali nobenega pomena, to so popolnoma ignorirali. Ko pa je Hamas na Izrael izstrelil raketo, so to nemudoma pokrivali, češ da je Hamas Izrael napadel iz danes na jutri, brez kakršnega koli razloga."

"Dogajanje se v zadnjih dneh spremlja zelo podrobno – to pa le zato, ker so umrli tudi na izraelski strani. Ko so žrtve Palestinci, večini mainstream medijev za to mar! Enostavno jim ni mar! A ko je ubit Izraelec, portretirajo, da so napadalci Palestinci. Celo terminologija, ki jo uporabljajo, je zavajajoča. Ko pišejo, da gre za vojno ali spopad, je to zavajajoče! To namreč ni spopad ali vojna med dvema vojskama – to je bolj odpor (resistance) Palestincev proti izraelski vojski. Mislim, da tako poročanje ni etično. Posledično tudi žrtve niso na obeh straneh – umrlo je 50 Palestincev in le nekaj Izraelcev, od katerih je večina vojakov."

(Fareed Taamallah, palestinski novinar, intervjuju za Večer)