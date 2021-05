Danes ob 19. uri kolesarjenje za pitno vodo

Kolesarke in kolesarji sporočajo, da bodo danes ob 19. uri kolesarili za vodo. Na voljo je namreč zgolj še dober teden dni, da državljanke in državljani zberejo več tisoč manjkajočih podpisov za referendum za pitno vodo.

Protestniško gibanje je danes v sporočilu za javnost zapisalo, da bo danes ob 19. uri na Trgu republike v Ljubljani kolesarilo za vodo. Obenem v gibanju pozivajo k zbiranju podpisov za referendum za pitno vodo, za katerega še vedno manjka več tisoč podpisov, časa pa je zgolj še dober teden. Po informacijah Protestne ljudske skupščine bosta javnost nagovorili Gaja Brecelj, predstavnica organizacije Umanotera, in Alenka Kleč Bricelj, koordinatorica prostovoljk in prostovoljcev za zbiranje referendumskih podpisov.

"Zakon o vodah je samo eden v vrsti uničujočih zakonov, ki jih je sprejela strahovlada Janeza Janše, s katerimi se podeljuje privilegije kapitalu, na škodo ljudi in narave. Vendar pa ga lahko skupaj zaustavimo in priborimo pravico odločanja ljudem!" so zapisali v Protestni ljudski skupščini in dodali, da se civilna družba "že več kot eno leto aktivno bori proti strahovladi, na trgih, ulicah, kolesih in v primeru Zakona o vodah so aktivistične in okoljevarstvene organizacije tudi sprožile in izpeljale pobudo za referendum".

"Kadar vlada, državni zbor in ministrstvo za okolje na prvo mesto postavijo kapital, dobiček in provizije, je upor dolžnost in nujnost. Zato se je civilna družba še dodatno angažirala in po celi Sloveniji tako pri zbiranju podpisov aktivno sodeluje več kot 300 prostovoljcev. Njihov nesebični angažma pa nam vsem dokazuje, da je vredno uporabiti vse demokratične mehanizme za varstvo naših pravic, in da si angažirano ljudstvo lahko pribori oblast," so zapisali in opozorili, da do 40.000 podpisov, kolikor jih je potrebnih za razpis referenduma, manjka še več tisoč podpisnic in podpisnikov.

SVOJ PODPIS ZA REFERENDUM ZA PITNO VODO LAHKO ODDATE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>