Si bodo nasprotniki mask nadeli maske?

Najnovejša teorija zarote pravi, da so cepljeni državljani prenašalci umetno ustvarjenega virusa, ki naj bi izvajal »načrtovan genocid nad človeštvom«

»Teorije zarote bi bile po eni strani lahko tolažba, da nihče v resnici nima v rokah usode sveta. In to misel je težje sprejeti kot da obstaja nek velik načrt,« poudarja filozof Tomaž Grušovnik.

Proticepilci in nasprotniki nošnje mask ne gredo vedno nujno skupaj, a skoraj praviloma se oboji oklepajo teorij zarote. Najnovejša od slednjih namiguje, da naj bi ljudje, ki so se že cepili, lahko bili prenašalci, kot trdijo sami, umetno ustvarjenega virusa, ki naj bi izvajal »načrtovan genocid nad človeštvom«. Cepljeni naj bi tako po njihovem izločali proteine, ki so jih prejeli s cepivom, in širili okužbo, zaradi katere bi ženske lahko – med številnimi drugimi težavami – postale neplodne. Nova teorija zarote bi lahko nasprotnike nošnje mask in zanikovalce virusa prepričala v nepredstavljivo, ki je, da bi si nadeli maske in začeli ohranjati fizično distanco.

»V tej svoji nenavadnosti niso te teorije nič nenavadnega, so povsem konsistentno nadaljevanje samih sebe,« ocenjuje filozof Tomaž Grušovnik. »Njihov vzorec jim narekuje, da so ravno nasprotje tega, kar naj bi bila neka uveljavljena in preverjena znanost.« Prvi impulz teoretika zarote naj bi bil tako nezaupanje, a hkrati želja »videti dlje in globlje, tako rekoč za zastore«.

Vendar tu naletimo na zanimiv paradoks: »Teoretiki zarote se bodo vedno sklicevali na kritično mišljenje in na mišljenje s svojo glavo. A ravno v tem na nek način ne gredo dovolj daleč. Pravzaprav pervertirajo idejo kritičnega mišljenja v nekritičnost.« V ozadju razmišljanja teoretika zarote naj bi bilo nekaj, kar Grušovnik opisuje kot motivirano mišljenje – gre za nujo po preseganju vsakdana in po tem, da bi obstajal nek velik načrt. »Teorije zarote bi bile po eni strani lahko tolažba, da nihče v resnici nima v rokah usode sveta,« nadaljuje. »In to misel je težje sprejeti kot da obstaja nek velik načrt.«

Tomaž Grušovnik,

filozof

Na drugi strani Atlantika je teorija že uspela poseči med širšo populacijo. Ameriški medij Vice poroča, da naj bi na neki zasebni šoli v Miamiju cepljenim učiteljem že prepovedali interakcijo z necepljenimi učenci. V Britanski Kolumbiji je odmeval primer, ko je lastnik trgovine cepljenim prepovedal vstop in za prepoved navedel izločanje nalezljivih proteinov.

Da je novemu proizvodu svetovne zarote uspelo pripotovati tudi čez ocean, pričajo objave domačih širiteljev teorij zarote, ki se skrivajo za Facebook stranjo Maske dol in nekdanjo vardistko Anico Bidar. V objavi so zapisali: »Indijski virus je toksin – izloček celic po cepljenju. Jeseni nam bodo to predstavili kot dokaz o virusu, ki so ga 'proizvedli' s cepljenjem!« Moderatorje Facebook skupine smo vprašali, ali si nameravajo zaradi širjenja domnevnih izločkov – podobno kot so to storili nekateri njihovi ameriški kolegi – nadeti maske.

Odgovorili so zgolj, da trenutno še ne vedo: »Ne verjamemo slepo v teorije, za vsako stvar iščemo dokaze.« Nato so nam posredovali nekaj spletnih virov, ki bi nam lahko koristili za raziskovanje, kot ga poimenujejo tudi sami, cepilnega holokavstva. Med njimi se pojavi stran Natural News, ki velja za enega večjih širiteljev nove teorije zarote v Ameriki. Natural News sicer za obvarovanje pred domnevno škodljivimi proteini ne priporoča nošnje mask – namesto tega priporoča pitje čaja iz borovih iglic.

Zarja Muršič,

biologinja

»Nobeno od cepiv ne nosi virusa, ki bi se lahko razmnoževal,« miri biologinja Zarja Muršič. »Niti se proteini ne širijo na tak način, to ni mogoče.« Od štirih cepiv, ki so na voljo v Sloveniji, sta samo dva taka – AstraZeneca in Janssen –, ki sta narejena na osnovi virusnega vektorja, a imata tudi ta v sebi seveda virus, ki ima onesposobljeno razmnoževanje – »gre za človeku nenevaren virus«. Tako, nadaljuje Muršič, ne drži, da bi se virus lahko razmnoževal na podlagi cepljenja.