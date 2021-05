Veleposlanik Palestine Janševi vladi: »To je rasizem in žaljivo za žrtve«

IZJAVA DNEVA

»Palestinska stran ima veliko civilnih žrtev. Preko 30 otrok je bilo ubitih, prav tako veliko žensk. Izražanje solidarnosti in empatije zgolj z izraelskimi žrtvami ali Izraelom je rasizem. To je politika nadvlade bele rase. Tega ne moremo sprejeti in najostreje obsojamo.«

»Seveda vemo, da ima premier Janša prijateljske odnose s premierom Netanjahujem. Vemo, da je med svojim nedavnim obiskom v Izraelu govoril o sodelovanju na številnih področjih, tudi kibernetski varnosti. Proti temu nimamo popolnoma nič. V to se ne vtikamo. Ko pa se zgodi nekaj takega, kar se je danes, ko se izraža zgolj simpatije z enimi žrtvami, z drugimi pa ne, pa se moramo oglasiti. To je žaljivo za žrtve. Ne gre zgolj za politično vprašanje. Je tudi zelo človeško vprašanje. Če preferirate ene žrtve nad drugimi, je to - in žal mi je to reči - rasizem. Preprosto se tega ne da opisati z drugimi besedami.«

(Veleposlanik Palestine, pristojen za Slovenijo, Salahem Abdel Šafi, je ogorčen, da se je slovenska vlada odločila, da v znak solidarnosti z Izraelom na vladnih poslopjih izobesi izraelske zastave. V izjavi za časnik Dnevnik je dejal, gre za razkazovanje rasistične politike in napovedal protest.)