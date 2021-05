»Če se ljudem ukrepi ne bodo zdeli smiselni, bodo brcali in grizli, razumljivo«

IZJAVA DNEVA

"Sedaj je čas, da pustimo pri miru zunanje prostore, problemi so namreč še vedno isti - delovni prostor, prezračevanje, nadomestila, motivacija, da si doma. Ni poanta v tem, da imamo karantene in potem poročamo, kako smo opravili 150 nadzorov. Ne moreš nadzorovati vsega. Ima pa vsak pravico izvedeti, ali je bil v visoko rizičnem stiku, pa naj mu to pove prijatelj, ga pokliče epidemiolog, javi aplikacija, za katero mi je zelo žal, da je pristala tam, kjer je. In znova tudi pri aplikaciji za iskanje stikov je šlo bolj za komunikološki problem kot vsebinski. Človek mora dobiti priložnost, da pozna cilj, zakaj sedi doma, in ne ostane brez finančne zmožnosti kupiti otroku tisto, kar mu mora kupiti. Te zadeve mu je treba omogočiti, ne pa mu groziti, da boš trkal na vrata vsaka dva dneva. To ne gre, sploh ne več kot eno leto. Potrebujemo opolnomočenje ljudi za dosego cilja. Tisti, ki bo želel, bo vedno našel način, bo šel zvečer ven, našel bo pravno zanko, šel v klet, vedno bo možno sistem zafrkniti, pa mu lahko daš za vrat pet inšpektorjev. Pomembno je, da se populaciji zdijo ukrepi smiselni. Če se ljudem ukrepi ne bodo zdeli smiselni, bodo brcali in grizli, razumljivo."

(Dr. Mario Fafngel, epidemiolog in vodja Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje, o tem, zakaj je nujna jasna in dosledna komunikacija, kje se je zatikalo v strokovni skupini in zakaj je korenček boljši od palice; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)