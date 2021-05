»Manipulacija na eni strani, na drugi laž in teptanje dostojanstva drugih ljudi«

IZJAVA DNEVA

"Prav liberalno-demokratsko izhodišče sodobnih demokracij je vse bolj vroča tema slovenske družbe. Na ravni političnega predstavništva in moralno nevtraliziranega predsednika države se z izjemo Levice le redko zgodi, da bi kdo vsebinsko povezano preizpraševal avtoritarne vzorce predsednika vlade. Ena od značilnosti nacističnega prodiranja na oblast v desetletju pred drugo svetovno vojno pa je bilo prav povečevanje kulta avtoritarne osebnosti. Značilnost te (po Adornu) je bila v času nacionalsocialističnega vzpona nenehna manipulacija na eni strani, na drugi laž in teptanje dostojanstva drugih ljudi. To slednje, lahko vidimo, je tudi rdeča nit Janševih tvitov in pri Janši nikakor ni mogoče spregledati, da tudi gre za politika, ki je izrazito avtoritarna osebnost."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da je liberalno-demokratsko izhodišče sodobnih demokracij vse bolj vroča tema slovenske družbe; via Sobotna priloga Dela)