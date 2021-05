»Imamo predsednika vlade, ki ne dviguje pošte in ne spoštuje zakonodaje«

IZJAVA DNEVA

"Imamo predsednika vlade, ki ne dviguje pošte, ki ne spoštuje zakonodaje, vlada izobeša izraelske zastave, in tako naprej. Skratka vse, kar se dogaja, je vredno obsodbe in ob vsem tem, kar dela ta vlada, kar dela njen predsednik, ko pride na sodišče in se potem čudežno ugotovi, da sta dva člana porotnika člana SDS-a in smo spet dan bližje zastaranju. Ob tem se nam pa res ne zdi primerno razpravljati o poslancu Gregorju Židanu. Ko bomo pa vse to rešili, potem se pa lahko pogovarjamo tudi o tem."

(Marjan Šarec, predsednik stranke LMŠ, o tem, kaj meni o poskusu odvzema mandata poslancu Gregorju Židanu; v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija)