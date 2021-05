»Odhajajoči vladi v nobenem primeru ne bi smeli dovoliti, da se še kdaj vrne na kraj zločina«

IZJAVA DNEVA

"V tem letu je bilo odkritih na tisoče pasti, ki uničujejo življenje v kapitalizmu in parlamentarni demokraciji – treba jih je zavrniti in poiskati boljše rešitve. Odkritih je bilo na tisoče trikov za preživetje, vzajemno pomoč, skupne uspehe. In ne nazadnje je bilo odkrito, kje so težave, povezane s prisilnim družinskim življenjem, vse do grozljivih zločinov. S tem smo se otresli tudi tistih, ki jih menda skrbi za otroke. Leto dni učenja se je izteklo, trajalo je predolgo, ne glede na koristna znanja, nove prakse in nekatere odlične rešitve. Mnogi se bodo vprašali, komu naj izstavijo račun za škodo. Predvsem odhajajoči vladi, ki ji v nobenem primeru ne bi smeli dovoliti, da se še kdaj vrne na kraj zločina. Zanašati se na to, da tipi iz parlamenta ne bodo ponovno izvoljeni, je naivno, presekati je treba koruptivne metode izbire najhujših na ključnih položajih, lokalno in predvsem javno."

(Kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da je treba presekati koruptivne metode izbire najhujših na ključnih položajih, lokalno in predvsem javno; via Večerova priloga V soboto)