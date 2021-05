Bo policija kaznovala Janševo vlado ter umaknila izobešene izraelske zastave?

Prijava prekrška izobešanja tuje zastave po 4. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru

Izobešene izraelske zastave na poslopju vladne stavbe

© Gašper Lešnik

Pravna mreža za varstvo demokracije je danes nudila pravno podporo prijaviteljici, ki je na policijo prijavila prekršek izobešenja tuje zastave po 4. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZVJRM). Slednji pravi, da se lahko "zastave tujih držav izobesijo tako, da so javno vidne ob uradnih ali delovnih obiskih šefov držav, uradnih delegacij ali uradnih predstavnikov zakonodajnih, sodnih ali izvršilnih organov tujih držav, ob mednarodnih srečanjih in mednarodnih športnih ali drugih javnih prireditvah ali javnih shodih z mednarodno udeležbo ter pred hoteli in drugimi objekti, kjer se z izobešanjem označuje njihova namembnost".

"Zastave tujih držav se lahko izobesijo samo, če se s tem ne krni ugleda Republike Slovenije ali tuje države, smiselno na krajih in na način, kot ga določa predpis, ki ureja izobešanje zastave Republike Slovenije," je še zapisano v omenjenem členu ZVJRM.

Na poslopju vlade RS je bila namreč v petek, 14. maja 2021, v nasprotju s slovenskim pravnim redom izobešena izraelska zastava, čeprav v času, ko je bila izobešena, ni podana nobena izmed okoliščin, ki bi to dovoljevala. Prijaviteljica je policijo zaprosila, da prepreči nadaljevanje prekrška in kaznuje storilca, ter zastavo, ki je bil uporabljena za prekršek, odvzame.