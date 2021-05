Bojana Beović: »Z Janšo nimava zasebnih stikov«

IZJAVA DNEVA

"Tesno nisva sodelovala nikoli. V letih 2004 in 2005, ko sem bila še članica SDS – takrat me je zanimalo ukvarjati se s politiko –, sva imela nekaj stikov, potem pa ne več. Nisva osebna znanca. Nimava zasebnih stikov, nikoli jih nisva imela, niti zdaj ne. Le delovne. Seveda sva se v času, ko sem vodila skupino, večkrat slišala tudi po telefonu, ker se je bilo treba kakšne stvari dogovoriti. Ne predstavljam si, da pride neka strokovna skupina do politike in ji reče, točno tako je treba narediti. Moti me, da mediji vedno poudarjajo, da politika ne posluša stroke. Stroka ima konflikt interesov. Mi gledamo le en segment: ljudi, ki naj ostanejo zdravi, ne smejo ne zboleti ne umreti. Medtem ko mora biti pogled politike širši, ona mora prisluhniti več strokam in njihova spoznanja povezati med seboj."

(Bojana Beović, predsednica zdravniške zbornice, o odnosih s predsednikom vlade Janezom Janšo; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)