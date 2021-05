»Brez Janševe odločitve je pot do predčasnih volitev mnogo zahtevnejša«

"Ključ do predčasnih volitev ima predvsem predsednik vlade. Brez njegove odločitve je pot do predčasnih volitev mnogo zahtevnejša, saj bo morala opozicija v tem primeru zbrati 46 glasov, izglasovati konstruktivno nezaupnico ali pa ne podpreti zaupnice, če se bo zanjo predsednik vlade seveda kdaj sploh odločil, in s tem povzročiti padec vlade."

(Politologinja Simona Kukovič o tem, kako blizu so predčasne volitve glede na to, da del opozicije očitno še vedno nima dovolj glasov za ustavno obtožbo premierja Janše ali konstruktivno nezaupnico vladi; via Večer)