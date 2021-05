Janša: »Muslimanska skupnost s podporo teroristom dela veliko napako«

Mnenju predsednika vlade se je pridružil tudi njegov minister za zinanje zadeve, ki je dejal, da so kritike ob izobešanju izraelskih zastav na poslopja slovenske vlade neutemeljene

Janšev odziv na pismo muslimanske skupnosti v Sloveniji

© Twitter

"Muslimanska skupnost s podporo teroristom dela veliko napako," je v odzivu na kritike zaradi izobešanja izraelske zastave na stavbi vlade dejal predsednik slovenske vlade Janez Janša.

"Izrael so, tako kot Slovenijo, na sam dan razglasitve neodvisnosti leta 1948 napadle sosednje države. In nato še trikrat. Tudi letos je Hamas napadel prvi, raketiral civilne cilje v Izraelu in se ob tem skrival za lastnimi civilisti," je v odzivu na odprto pismo slovenske muslimanske skupnosti na Twitterju zapisal Janša. V pismu je slovenska muslimanska skupnost izobešanje zastave Izraela na poslopju slovenske vlade na Gregorčičevi ulici v Ljubljani označila kot "zlorabo oblasti" in podporo "genocidni politiki Izraela". Za to potezo se je odločila sredi najhujših spopadov na Bližnjem vzhodu v zadnjih sedmih letih ter tako jasno pokazala, na katero stran se je postavila.

"Povedal sem, zakaj je slovenska vlada izobesila to zastavo. Vsi si prizadevamo, da se konflikt čim prej konča, da ne prihaja več do nedolžnih žrtev in da lahko oba naroda mirno sobivata z uresničitvijo politike dveh držav," pa se je na kritike odzval Janšev minister za zunanje zadeve Anže Logar, ki izobešanja izraelske zastave nikakor ne razume kot soliranje.

Izobešanje izraelske zastave v Ljubljani je obsodil tudi palestinski veleposlanik s sedežem na Dunaju, ki je pristojen za Slovenijo, Salah Abdel Šafi. Za časopis Dnevnik je ocenil, da gre za nezaslišano in zelo skrb vzbujajoče dejanje ter razkazovanje enostranske, celo rasistične politike.