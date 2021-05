Na letošnji Evroviziji tri države zastopajo begunci

Duh enakosti in vključevanja

Na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije v Rotterdamu kar tri različne države zastopajo begunci. Slednji so v državi, ki jih je vzela pod streho, našli zatočišče. Agencija za begunce Združenih narodov (UNHCR) je opozorila, da je slog letošnje Evrovizije "Open Up" (Odprimo se), ki naj bi v teh težkih časih pomagal združevati različne ljudi ter slaviti duh enakosti in vključevanja.

Tako Rusijo na letošnji Evroviziji predstavlja Manizha, glasbenica, pevka, obenem pa tudi ambasadorka UNHCR, ki je leta 1994 pobegnila iz Tadžikistana in postala govorka za begunce po svetu. S svojim nastopom upa, da bo opogumila tudi druge begunce, da lahko, ko se jim ponudi priložnost, družbi prispevajo s svojim talentom, sposobnostmi in z močno voljo.

ajfaz1CKZq0

Drugi begunski predstavnik na letošnji Evroviziji je Tousin "Tusse" Chiza, prav tako pevec, rojen v Kongu, ki je po treh letih življenja v begunskem taborišču v Ugandi dobil azil na Švedskem. Slednjo predstavlja tudi na Eurosongu, o svoji življenjski poti pa govori odprto in s tem pomaga mladim s podobnimi izkušnjami, da ne izgubijo upanja.

5P1ueI9j6gk

Tretji, v Siriji rojeni nizozemski baletni plesalec Ahmad Joudeh, ki bo nastopil na drugem polfinalnem večeru (jutri oziroma v četrtek, 20. maja), ima prav tako begunsko preteklost. Performans, ki nosi naslov "Close Encounters of a Special Kind", se osredotoča na človekovo potrebo po navezovanju stikov in medsebojnem spoštovanju.

_VoHlWtKfno

Slovenija je že tradicionalno izpadla v prvem polfinalnem večeru, ki je potekal včeraj. Evrovizijski finale bo, po jutrišnjem drugem polfinalu, na sporedu v soboto, 22. maja, ogledali pa si ga boste lahko v živo tudi na TV Slovenija.