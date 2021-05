»Nočne more slovenske družbe še ne bo tako kmalu konec«

IZJAVA DNEVA

"Samoohranitveni nagon poslancev, ki imajo v takšnih razmerah izjemno moč, bo enostavno premočan, da bi od njih izsilili predčasne volitve. Prvo in drugo pa gre v korist predsedniku vlade Janezu Janši, ki bo zaplete v politični areni enostavno ignoriral. V razmerah visečega ali blokiranega parlamenta bi v zrelih demokracijah predsednik vlade zahteval glasovanje o zaupnici. Je pa razumljivo, da je to ob 38 poslancih koalicije preveč negotova poteza, ker Janša, če smo o njem kaj izvedeli v zadnjem letu, niti ne meče puške v koruzo niti ne skače v prazen bazen. In bazen je, kot je lepo pokazalo glasovanje o dnevnem redu majske seje DZ, že precej prazen. Janša bo namesto tega, poznavajoč njegov psihološki in politični profil, izbral teren za spopad na karantanskem bojnem polju takrat, ko bo to njemu ustrezalo. Pri zasledovanju tega cilja ima v državnem zboru še dovolj podpore med poslanci NSi in SMC pa tudi SNS in DeSUS ter narodnih skupnosti. Agonije in nočne more neke politike in slovenske družbe še ne bo tako kmalu konec."

(Novinar Zoran Potič o politični in parlamentarni krizi, ki se je pokazala na glasovanju o dnevnem redu majske seje DZ; via Dnevnik)