»Čefurstvo ni več tisto, v kar si ujet, temveč je postalo posledica svobodne odločitve«

"Mogoče. Kakorkoli, zdelo se mi je super, da čefurstvo ni več tisto, v kar si ujet, temveč je postalo posledica svobodne odločitve. Vsaka identiteta je problematična toliko, kolikor je človek vanjo ujet. Tako kot so recimo ljudje ujeti v svoj barvni odtenek kože, ker tega ne moreš spremeniti in niti skriti. Večina drugih identitet je v primerjavi s tem lažjih. Čefurstvo tako postane pri tretji generaciji stvar, ki jo lahko nase nadeneš z oblekami in pozneje odvržeš s sebe. Tako postane čisto zabavno in neškodljivo."

"Take vrste čefurstvo sem si vedno želel; da nihče ne bi bil ujet vanj, temveč da bi posameznik lahko bil čefur, kolikor si to pač želi, in na tak način, na kakršnega si želi. Postalo je neka možnost za identiteto mladim, neka subkultura, ki lahko sproducira hip hop ustvarjalce, literaturo ali kaj tretjega. Doda neko pestrost širši družbi."

(Pisatelj Goran Vojnović, ki je nedavno izdal roman Đorđić se vrača, nadaljevanje prvenca Čefurji raus! o tem, ali je čefurstvo nehalo biti nacionalna opredelitev in ali se za to čuti sokrivega; v intervjuju za Nedelo)