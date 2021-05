Kaj pa zdaj, ko beguncev ni več?

Tuji policisti domačim na meji že pomagajo obvladovati domnevni migracijski pritisk. Država medtem zapira azilne domove, ker so prazni.

Policistke in policisti iz Litve, Estonije in Poljske, ki bodo pomagali slovenskim policistom in vojakom varovati mejo pred nezaželenimi tujci. 10. maj, Novo mesto

© Policija

Desetega maja je na slovensko-hrvaško mejo prispelo 21 tujih policistov od predvidenih 150, ki bodo slovenskim policistom in vojakom v pomoč v boju z migracijami. Na pomoč jih je poklical notranji minister Aleš Hojs, ker vlada v državnem zboru ni dobila dvotretjinske podpore za dodelitev policijskih pooblastil vojski in pošiljanje še več vojakov na mejo. Policija, pravi minister, sama ne zmore več v zadovoljivem obsegu varovati meje pred begunci, migranti, bodočimi prosilci za azil … Medtem azilni dom zapira izpostave, ker so prostori teh vedno bolj prazni.